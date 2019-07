Опрос: большинство меломанов переняли любовь к музыке по наследству

ТАСС, 8 июля. Большинство пользователей сервиса "Яндекс.Музыка" унаследовали любовь к музыке от родителей, причем увлечение рок-, панк- и альтернативными жанрами чаще других передается детям. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство опрошенных признались, что переняли любовь к музыке от родителей, а треть предпочитают тот же музыкальный стиль, что папа и мама. В топ-3 жанров, которые дети "унаследовали" от родителей, вошли рок, панк и альтернатива", - сообщили в компании.

По данным опроса, 70% слушателей помнят, что родители рассказывали им про любимую музыку. "На вопрос, кто оказал наибольшее влияние на их музыкальный вкус, 42% респондентов ответили, что это был папа, 24% - что мама, еще 34% вписали другой вариант ответа", - уточнили в "Яндекс.Музыке".

Однако только 20% респондентов назвали любимые композиции родителей. Отцы предпочитают песни The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, а также Wind Of Change и Still Loving You в исполнении Scorpions, Smoke On The Water британцев Deep Purple и Another Brick In The Wall их соотечественников Pink Floyd. Любимыми композициями мам слушатели назвали "Варвару" группы "Би-2", "Восьмиклассницу" Виктора Цоя и Ohne dich германского коллектива Rammstein.

При этом 58% слушателей признались, что не стали бы рекомендовать родителям никого из современных исполнителей, отметили исследователи. Другие респонденты посчитали достойными внимания старших таких музыкантов, как Imagine Dragons, Muse, Rammstein, аlt-J и Twenty One Pilots. Из российских исполнителей родителям, по мнению детей, не помешало бы послушать "Мельницу", Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters.

В опросе участвовали более 1,2 тыс. пользователей сервиса "Яндекс.Музыка" в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России. Исследование приурочено ко Дню семьи, любви и верности, отмечаемому в России 8 июля.