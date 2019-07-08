В Starbucks извинились за выдворение шестерых полицейских из кафе

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Руководству компании Starbucks пришлось извиниться за то, что сотрудник одной из ее кофеен попросил шестерых зашедших туда полицейских покинуть помещение.

Как следует из опубликованного компанией заявления, инцидент произошел в городе Темпе (штат Аризона) в четверг, когда в США праздновали День независимости. Вице-президент Starbucks Розанна Уильямс написала, что "приносит глубочайшие извинения" стражам порядка за произошедшее.

Согласно сообщениям в Twitter Ассоциации сотрудников полиции Темпе, шестеро блюстителей закона до начала службы зашли рано утром в кофейню. Они купили по стакану кофе и пили его там же, беседуя между собой. "К ним подошел бариста, который знал одного из сотрудников по имени, поскольку он является постоянным клиентом. Бариста сказал, что один из посетителей "чувствует себя неспокойно из-за присутствия полиции", - говорится в сообщении Ассоциации.

"Бариста попросил сотрудников выйти за пределы видимости посетителя или уйти. Полицейские, огорчившись, ушли", - сообщается в Twitter. Представители Ассоциации подчеркнули, что, "хотя бариста был вежлив, обращаться с такой просьбой было оскорбительно". После распространения информации об этом инциденте в соцсетях прозвучали призывы к бойкоту Starbucks. Сообщения Ассоциации в Twitter сопровождались изображением перевернутого стакана с кофе и надписью: "Долой Starbucks".