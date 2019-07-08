Владелец французского замка намерен развлекать туристов средневековой метательной машиной

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Владелец расположенного во французском департаменте Ардеш замка Рур построил самую большую в мире средневековую метательную машину (требюше), с помощью которой планирует привлекать посетителей. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее сведениям, высота машины составляет 21 метр, она способна запустить снаряд весом около 136 кг на расстояние более километра со скоростью 200 км/ч. Как отмечает хозяин замка Жан-Луи Лакомб, прототипом его "оружия" стала машина XIV века, которая состояла на вооружении в армии короля Англии Эдуарда I (1239-1307). Лакомб подчеркивает, что данное орудие имело настолько грозный вид и мощь, что по сути являлось оружием сдерживания. Часто, когда армия подходила с требюше к вражескому замку, его гарнизон сдавался без боя, что предотвращало гибель солдат, мирных людей и разрушение построек.

По словам специалистов, в Средневековье на обслуживание такого большого требюше потребовалось бы около 50 человек. Лакомб объявил, что летом стрельба из орудия для зрителей будет проводиться дважды в течение дня. Чтобы представление выглядело максимально правдоподобно, задействованный в стрельбах персонал замка будет одет в костюмы средневековых воинов.

Принцип действия требюше основан на использовании энергии падающего груза с большой массой, который прикрепляется на коротком конце длинного рычага, на другом конце находится праща со снарядом. В качестве снарядов чаще всего применяли камни.