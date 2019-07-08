Мавзолей Ленина закроют для посещений 13 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии на один день Мавзолея Ленина на Красной площади.

"В связи с проведением на Красной площади выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 13 июля 2019 года допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО уточнили, что также проход посетителей по Красной площади на время проведения мероприятия будет ограничен.