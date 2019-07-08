Древняя столица Мьянмы с тысячами храмов получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАНГКОК, 8 июля. /ТАСС/. ЮНЕСКО добавила древнюю столицу Мьянмы - город Баган, в котором находятся тысячи храмов и ступ, в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Произошло это спустя почти четверть века после того, как буддийские храмы были впервые номинированы для внесения в Список.

"Расположенный на излучине реки Иравади на центральной равнине Мьянмы, Баган - это священный пейзаж, в котором представлено исключительное разнообразие буддийского искусства и архитектуры, - говорится в размещенном на сайте организации сообщении. - Площадка включают в себя многочисленные храмы, ступы, монастыри и места паломничества, а также археологические памятники, фрески и скульптуры". "Город имеет впечатляющие свидетельства о цивилизации Баган (XI - XIII вв. н. э.), когда территория была столицей региональной империи. Этот ансамбль монументальной архитектуры отражает силу религиозной преданности ранней буддийской империи", - отмечается в заявлении ЮНЕСКО.

Предложение Мьянмы о включении этого города было одобрено на заседании культурного органа ООН в Азербайджане. Международный совет по памятникам и достопримечательностям отметил, что Мьянма приняла новый закон о наследии и разработала планы по снижению воздействия отелей и туризма вокруг храмов. Власти страны считают, что Баган важен своим историческим значением и местом постоянного поклонения буддистам.

Баган был впервые номинирован как объект всемирного наследия в 1995 году, но военное правительство, которое в то время управляло страной, было обвинено в игнорировании экспертных рекомендаций по восстановительным работам, и эта кандидатура была отклонена. Кроме того, землетрясения повредили некоторые древние сооружения. В 2016 году почти 200 храмов пострадали от удара стихии. "Баган является живым наследием, преодолевая все формы вызовов на протяжении более тысячи лет", - отметил представитель Мьянмы, выступая от имени делегации на встрече в Баку.