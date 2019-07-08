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Парламентские выборы на Украине - 2019

В "Оппозиционной платформе" предложили провести телемост с РФ после выборов в Раду

Идею телемоста нужно оставить из-за поступающих в адрес журналистов угроз, заявил сооснователь партии Вадим Рабинович

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Телемост Киев - Москва "Надо поговорить" необходимо провести после выборов из-за угроз в адрес журналистов. Такое мнение высказал в понедельник сооснователь партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Сегодня, в этой ситуации, которая реально угрожает жизням журналистов, я считаю, что идею телемоста нужно оставить. Не потому что мы их боимся, а потому что, к сожалению, сегодня государство не может защитить от фашистов", - сказал он в эфире украинского телеканала NewsOne.

Рабинович полагает, что телемост можно провести после выборов в Верховную раду, которые назначены на 21 июля. Политик также подчеркнул, что "сейчас на угрозы журналистам не реагирует ни один правоохранительный орган", поэтому нельзя подвергать их жизнь угрозе.

7 июля в эфире телеканала "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий. Телеканал NewsOne в понедельник пояснил, что телемост должен заставить политиков пойти на открытый диалог ради мира.

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УкраинаРоссияПарламентские выборы на Украине - 2019
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