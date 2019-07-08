Прожившие в браке 67 лет супруги из Волгограда представят регион на "Семье года"

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Супруги из Волгограда Варвара и Григорий Коноваловы, прожившие в браке 67 лет, представят Волгоградскую область в номинации "Золотая семья" Всероссийского конкурса "Семья года - 2019", сообщила ТАСС главный специалист центра соцзащиты Краснооктябрьского района Волгограда Ирина Диская.

Всероссийский конкурс "Семья года", организаторами которого являются Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится в 2019 году в четвертый раз. Победители регионального этапа конкурса были определены в Волгоградской области по пяти номинациям 28 мая. В конце года семьи-победители будут приглашены в Москву для участия в двухдневной программе с церемонии награждения, семейным праздником-знакомством и экскурсиями.

"Варваре Васильевне - 96 лет, Григорию Степановичу - 93 года. Семья Коноваловых прошла через жизненные испытания и невзгоды, крепко держась за руки. Вместе они прожили 67 лет, своих детей у Коноваловых нет, но они вырастили и воспитали племянника. Григорий Степанович - ветеран Великой Отечественной войны, его супруга - труженица тыла, ветеран труда. Эта пара достойна представить Волгоградскую область в номинации "Золотая семья" Всероссийского конкурса "Семья года", - сказала Диская.

Григорий Коновалов был призван на 2-й Украинский фронт в 1944 году, в бою на границе Австрии и Германии 23 апреля 1945 года был ранен и день Победы встретил в госпитале. "С Варварой встретились случайно на вокзале на Украине в Черновцах - влюбились сразу и навсегда. Сфотографировались на память и два года только переписывались, а поженились только в 1951 году. Служил я на Украине, Курильских островах, на Урале - Варвара всегда была рядом, как и положено офицерской жене",- рассказал глава семьи Коноваловых.

Варвара Коновалова отметила, что, несмотря на возраст, они с мужем - активные члены совета ветеранов. Часто встречаются с молодежью, рассказывают им не только о войне и послевоенных годах, а как строить свою жизнь, чтобы не сломаться под грузом жизненных проблем, пронеся любовь и верность друг другу через всю жизнь. Коноваловы были в числе 45 семей Волгоградской области, награжденных накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, медалью "За любовь и верность".

О празднике

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю.

В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака. В 2019 году праздник приходится на понедельник, поэтому было принято решение провести его светскую часть немного раньше.