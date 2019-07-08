Кузнецова: лучшие практики летнего досуга детей в регионах распространят на всю страну

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Лучшие региональные программы отдыха детей во время летних каникул будут систематизированы и распространены на всю страну. Об этом в понедельник сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Всероссийском совещании детских омбудсменов "Безопасность детства. Лето-2019. Первые итоги" в Ярославле.

"Я хочу, чтобы по итогам этого лета мы изучили практики субъектов, где смогли организовать отдых детей в режиме "все каникулы". То есть независимо от того, ребенок уехал в лагерь или не уехал в лагерь. Мы изучим обязательно лучшие схемы и распространим их на всю страну", - сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что несчастные случаи с детьми летом происходят из-за отсутствия контроля со стороны взрослых, поэтому важно организовать досуг школьников, в том числе с участием педагогов дополнительного образования. "Это может быть и открытие спортзалов, бассейнов, любые другие занятия на уровне двора", - отметила омбудсмен.