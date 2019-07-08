Крупнейший в Европе съемочный павильон открылся на "Мосфильме"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новый съемочный павильон "Мосфильма" сдан в эксплуатацию. Он занял площадь 18 тыс. кв. м и будет принадлежать к числу крупнейших в Европе, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию съемочного павильона и комплекса сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна "Мосфильм" на западе Москвы <…> Одноэтажный павильон для съемки фильмов станет самым крупным в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в кинопавильоне, который расположился на Мосфильмовской улице в Раменках, обустроены гримерные, раздевалки и костюмерные. Также предусмотрена специальная система звукоизоляции, благодаря которой звуки киносъемок не будут слышны снаружи, а шум с улицы, наоборот, не попадет в павильон. Общее число работников, находящихся в нем одновременно, включая режиссера, актеров и команды гримеров и операторов, сможет достигать 200 человек.

В пресс-службе уточнили, что наряду с павильоном был сооружен комплекс сценическо-постановочных средств, где будет храниться реквизит: старинная мебель, костюмы различных исторических эпох. Кроме того, в здании есть зона для административно-бытовых нужд, стоянка для ретроавтомобилей и конных повозок, стилизованных под старину. Территория вокруг павильона была благоустроена: предусмотрена наземная парковка, установлены скамейки и урны, высажены деревья и кустарники, оформлены газоны.

Киноконцерн "Мосфильм" является ведущим предприятием киноиндустрии России и одной из крупнейших киностудий Европы, занимает территорию площадью 30 га. Киностудия была создана в начале 1920-х годов, с тех пор в павильонах "Мосфильма" было создано более 2,5 тыс. фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства. Киноконцерн располагает 15 съемочными павильонами, в течение последних 20 лет павильоны были реконструированы, сейчас их мощности загружены почти на 100%. Гордость "Мосфильма" - уникальные коллекции костюмов, мебели и реквизита, которые насчитывают порядка 400 тыс. единиц хранения, в том числе около 300 тыс. костюмов и порядка 100 тыс. единиц реквизита.