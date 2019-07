Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку. Выступая в понедельник перед зданием Высокого суда Лондона, Миллз сказала, что вместе с ней компенсации должны получить еще около 90 человек, которые были оклеветаны в публикациях таблоида News of the World, который выпускала News Group Newspapers.

"Мы получили крупнейшую в британской судебной истории выплату по иску о клевете в СМИ, - заявила Миллз, выступление которой транслировал телеканал Sky News, однако при этом не уточнила, о какой именно сумме идет речь. - Кроме того, нам принесли глубокие и безоговорочные извинения за преступную и целенаправленную кампанию по очернению наших имен, которую вела News Group Newspapers, используя против нас хакерские приемы, вторгаясь в нашу частную жизнь и публикуя бессчетное количество лживых измышлений в период с 1999 по 2010 год".

В ходе слушания, проходившего в понедельник в суде, было зачитано письменное извинение ответчиков перед Хизер Миллз и ее сестрой Фионой за вторжение сотрудников News of the World в их жизнь. Газета, переставшая выходить в 2011 году, издавалась компанией News Group Newspapers, которая сейчас продолжает выпускать другой популярный британский таблоид - The Sun. Как пишет вещательная корпорация Би-би-си, одним из условий урегулирования иска сестер Миллз был именно их отказ от претензий к The Sun. При этом Би-би-си также уточняет, что, вопреки сказанному Миллз, в исковом заявлении речь шла не о клевете, а именно о вторжению в частную жизнь.

Иск Миллз против компании, как и подобные иски, поданные другими пострадавшими, был урегулирован в досудебном порядке. Таким образом, представителям Мердока не пришлось являться в суд, чтобы давать показания. В силу очень большого количества индивидуальных и коллективных заявлений против News Group Newspapers, они объединяются в большие группы для облегчения процесса урегулирования. Как сообщает газета The Guardian, за последние 10 лет было урегулировано больше тысячи таких исков.

News of the World была закрыта на фоне крупного скандала, связанного с незаконной прослушкой телефонов знаменитостей, политиков, а также членов британской королевской семьи журналистами и работавшими на таблоид частными детективами. Среди жертв незаконной практики были сотни знаменитостей: актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, один из лидеров легендарной английской группы The Beatles Пол Маккартни и Хизер Миллз, английский футболист Уэйн Руни, певец Элтон Джон и многие другие.