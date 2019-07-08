ОНФ поддержал проект Минздрава по проверке водителей на употребление наркотиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддерживает проект изменений в приказ Минздрава России по введению обязательной проверки водителей на употребление психоактивных веществ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Это тестирование надо сделать обязательным, чтобы выявить людей со скрытой алкоголизацией и остающихся вне поле зрения наркологической службы", - приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

По его мнению, с людьми, чьи анализы будут свидетельствовать о злоупотреблении алкоголем, нужно проводить профилактическую работу в наркологическом диспансере, к которому каждый гражданин прикреплен по месту регистрации. Врачи-наркологи, психиатры, психологи и специалисты по социальной работе должны убедить людей отказаться от употребления психоактивных веществ, тем более за рулем.

Брюн также считает, что для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав. Повторная сдача анализов может быть назначена не меньше чем через месяц в зависимости от тяжести конкретного случая. "Если же у человека вновь выявлено злоупотребление психоактивными веществами, нужно отказывать ему в получении водительских прав", - считает Брюн.

Ранее Минздрав РФ предложил проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме. Соответствующий проект изменений в приказ министерства был опубликован 3 июля на портале проектов нормативных правовых актов. В проекте предлагается убрать из правил оговорку о том, что такие анализы сдают только в случае индивидуальных рекомендаций психиатра-нарколога, что делает проверку на употребление психоактивных веществ обязательной для всех водителей. При отказе от прохождения такого обследования заключение о результате обследования врачом-психиатром-наркологом выдаваться не будет.