Опрос: более 40% украинцев выступили за прямые переговоры с ДНР и ЛНР ради мира в регионе

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Идея поиска компромиссных решений для достижения мира в Донбассе собрала больше всего сторонников в ходе общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова.

"49% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все", - говорится в опубликованных в понедельник материалах опроса. За "установление мира в Донбассе силовым путем" высказались лишь 17% опрошенных.

Одинаковым оказалось число тех, кто выступает за проведение прямых переговоров с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, и тех, кто против этого - 41%. Но при этом среди жителей востока и юга страны за прямой диалог с республиками Донбасса выступают 54% и 68% жителей соответственно.

А вот предложение о прекращении блокады региона в целом по стране поддержали только 32% опрошенных, 48% высказались против него. Но на юге и востоке Украины цифры опять же другие - 52% и 47% соответственно считают приемлемой идею восстановления полноценных связей с Донбассом.

Относительно политического будущего неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, 54% высказались за их возвращения на Украину на довоенных условиях. Еще 17% хотят, чтобы эти территории вернулись на Украину, но получили больше независимости от Киева. Вариант автономии в составе Украины поддерживают 12% украинцев.

Опрос проводился с 13 июня по 20 июня во всех областях Украины. Для исследования опрошено более 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.