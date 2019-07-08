В Словении прошла "плавучая акция" протеста против строительства ГЭС

ЛЮБЛЯНА, 8 июля. /ТАСС/. Необычная акция протеста против строительства новой гидроэлектростанции в западной части Словении - заплыв на байдарках - состоялась на протекающей в этом районе реке Соча. Организаторами акции выступили словенские защитники окружающей среды из НПО Balkan river defence. К ним присоединились студенты и экологические активисты из соседних балканских стран, сообщила газета Primorske novice.

"Мы этим не ограничимся. Всю неделю будут проходить мероприятия, связанные с нашей борьбой за спасение экосистемы реки, - отметил Рок Розман, один из инициаторов акции. - Будут организованы круглые столы, посвященные этой проблеме, а также показ документальных фильмов о судьбе горных рек Балканского полуострова".

Протестующие, пишет газета, выступают против возведения новых плотин ГЭС и предлагают направить усилия на развитие экологического туризма. В ходе дискуссий студенты намерены представить альтернативы гидроэнергетике и донести свои предложения до сведения местных властей. В рамках акции также прошел благотворительный забег.