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Пожарные оказали первую помощь человеку, которому стало плохо на остановке в Москве

Спасатели передали мужчину врачам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Столичные пожарные оказали первую медицинскую помощь мужчине, которому стало плохо на остановке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожарные 70-й пожарно-спасательной части днем возвращались с очередного выезда на пожар", - рассказали в ведомстве, отметив, что они заметили лежавшего на остановке человека, которому стало плохо. "Пожарные остановили машину, оказали мужчине первую помощь и вызвали наряд "103", - рассказали в пресс-службе главка.

Пожарные дождались врачей и передали мужчину медикам.

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