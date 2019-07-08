Пожарные оказали первую помощь человеку, которому стало плохо на остановке в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Столичные пожарные оказали первую медицинскую помощь мужчине, которому стало плохо на остановке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожарные 70-й пожарно-спасательной части днем возвращались с очередного выезда на пожар", - рассказали в ведомстве, отметив, что они заметили лежавшего на остановке человека, которому стало плохо. "Пожарные остановили машину, оказали мужчине первую помощь и вызвали наряд "103", - рассказали в пресс-службе главка.

Пожарные дождались врачей и передали мужчину медикам.