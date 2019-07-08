В Астраханской области произошла массовая гибель рыбы из-за низкого паводка

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Низкий весенний паводок, высокая температура воды и дефицит в ней кислорода стали причиной массовой гибели рыбы в Волге, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

В июне 2019 года в низовьях Волги сложилась неблагоприятная водохозяйственная обстановка. Уровень воды в Волге в районе Астрахани снизился почти на два метра ниже среднемноголетней отметки (432 см) и составил в среднем 235 см.

"На фоне аномально высокой температуры воздуха, превышающей многолетнюю норму на 4,2 градуса, происходит интенсивный прогрев воды в реке. Повышение температуры воды до 28 и более градусов тепла, снижение количества растворенного кислорода явилось одной из главных причин гибели рыб - в первую очередь, судака, щуки, сазана, леща, а с усугублением ситуации - карася, красноперки, густеры, линя и других", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, также есть данные о гибели сельди-черноспинки. Это вызвано "естественной убылью (до 75%) истощенных, впервые нерестующих особей из популяции сельди". "Транзитное поступление погибших рыб происходит с мест нереста выше по течению, а наличие излучин способствует их скоплению в заводях или выносу на пологие участки берегов", - заметили в министерстве.

По предварительным прогнозам, в июле-сентябре приточность к водохранилищам Волжско-Камского бассейна составит 48,7 куб. км. Это на 36% ниже средних многолетних значений.

Астраханской области за последние 10-15 лет наблюдался в 2016 году: были подтоплены несколько дворовых территорий и дороги. Это было вызвано, в том числе, обильными осадками в мае и июне. При этом паводок в 2015 году был признан одним из самых маловодных: в регионе резко сократился нерест рыбы, фермеры собрали в разы меньше сена, так как вода залила всего 10% сенокосных угодий. Ущерб был нанесен судоходству, во многих селах возникли перебои с водой.