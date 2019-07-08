McDonald's грозит штраф до 500 тыс. рублей за продажу соуса не по акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало компанию "СРП" (дочерняя компания McDonald's Corporation) виновной в нарушении закона о рекламе. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's допустила неточность в рекламном изображении, указав, что соус входит в стоимость "Маккомбо", однако на кассе клиенту пояснили, что это не так, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Гражданин, который в мае этого года посетил ресторан быстрого питания "Макдональдс", расположенный в "Мега Икеа Парнас". <…> Там он купил обед "Маккомбо Чикен Макнаггетс 6 шт" за 155 рублей, который, как было указано в рекламном изображении киоска самообслуживания, состоял из напитка, картофеля фри, шести чикен макнаггетсов и соуса. Однако, на кассе заявителю пояснили, что соус не входит в стоимость "Маккомбо". Он приобретается отдельно по цене шесть рублей. Таким образом в указанной рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации", - отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения дела комиссия регионального антимонопольного органа установила в действиях рекламодателя компании "СРП" нарушение ч. 7 ст. 5 закона о рекламе. Организации выдано предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для назначения административного штрафа, размер которого варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В соответствии ч. 7 ст. 5 "Закона о рекламе" не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.