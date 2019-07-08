Путин создал рабочую группу по определению границ объектов культурного наследия

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы при президенте по вопросам установления границ территорий объектов культурного наследия, зон их охраны, территорий исторических поселений, особо охраняемых природных территорий , а также зон санитарной охраны питьевых источников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать рабочую группу при президенте РФ по вопросам установления границ территорий объектов культурного наследия, зон их охраны, территорий исторических поселений, особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и соблюдения правового режима земель, находящихся в границах указанных территорий и зон", - говорится в тексте распоряжения.

Тем же документом утверждается положение о рабочей группе и ее состав. Руководителем назначен советник президента Владимир Толстой.