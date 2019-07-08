На Кубани после ЧП разработают закон для предпринимателей, организующих морские прогулки

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Власти на Кубани разработают законодательную инициативу по регулированию коммерческой деятельности предпринимателей, организующих морские прогулки на маломерных судах после трагедии в поселке Джубга. Такое поручение дал профильным ведомствам первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации края.

Прогулочный катамаран опрокинулся и затонул в пятницу вечером в поселке Джубга в Туапсинском районе на Кубани, на борту были 55 человек, при проектной вместимости 12, основная версия причины трагедии - перегруз. Погибли две женщины из Мордовии и Белгородской области, тела обеих в субботу отправили на родину.

"Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул, что коммерческая деятельность судов на пляжах должна быть четко регламентирована, предложив подготовить законодательную инициативу. Он поручил краевому министерству ГО и ЧС совместно с министерством курортов провести работу с нормативными документами, чтобы у края появился четкий и эффективный механизм принятия решений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что заявление было сделано на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провели в Краснодаре по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Главам муниципалитетов азово-черноморского побережья дано поручение провести совещания с участием юридических и физических лиц, занимающихся данным видом бизнеса, и правоохранительных органов, на побережье поручено провести рейдовые мероприятия. На совещании было подчеркнуто, что несмотря на деятельность ряда контрольно-надзорных органов в этой сфере, механизм пресечения нарушений не эффективен.

Руководитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев предложил создать межведомственную краевую комиссию, в состав которой по его мнению, должны войти представители профильных министерств, надзорных органов, государственной инспекции маломерных судов, муниципалитетов, члены комиссии должны осуществлять контрольные выезды в места проката маломерных судов и предоставления ими услуг отдыхающим.

"Я хочу напомнить, что люди едут к нам не за экстримом, который граничит с опасностью для жизни, а хотят отдохнуть и оздоровиться. И наша задача - сделать так, чтобы их отдых был максимально безопасным. У нас должен быть запрещающий механизм, который не позволит нарушителям продолжать деятельность в высокий сезон. И тогда им будет экономически невыгодно допускать нарушения", - считает Алексенко.

По факту опрокидывания прогулочного катамарана с туристами Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров, которому принадлежит судно, был задержан и опрошен в качестве свидетеля, так как катамаран на правах аренды был передан им капитану судна Вячеславу Веремчуку. Накануне Туапсинский районный суд взял Веремчука под стражу на время следствия, у него не оказалось лицензии на морские перевозки пассажиров.