Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24 .

Цырульников - рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен книги Гиннесса и Казахстана, известный силач. Он на время завязывает узлы из гвоздей, без помощи рук надувает резиновые грелки, рвет цепи и разрывает теннисные мячи. Кроме того, он 11,7 секунды удерживал четырех лошадей, которые тянули канат в разные стороны, а также два легкомоторных самолета, протащил 20 метров поезд весом 180 тонн.

Цырульников с его силовыми шоу - всегда желанный гость на народных гуляньях и праздниках. Он всегда подчеркивает, что считает себя продолжателем традиции легендарных казахстанских богатырей.

Он видит глубокий смысл в "пропаганде силовой культуры и традиций Казахстана". Цырульников вспоминает времена Кажымукана - Хаджимукана Мунайтпасова (1871 - 1948), знаменитого казахского борца и циркового артиста, когда "в каждом ауле были свои силачи".

"Это целый пласт, духовное наследие казахов. Но сейчас, к сожалению, этого пласта практически нет. Мы сохранили казахские национальные музыкальные инструменты, кухню, байгу (конные скачки - прим.ТАСС). А вот силовая традиция почти умерла", - сказал он в одном из интервью агентству Казинформ.

Он разработал собственную систему тренировок и уверен, что с помощью его методики любой человек может стать силачом. Цырульников считает, что рекорды должны быть такими, чтобы как можно больше людей захотели их повторить и стали заниматься спортом.

"Считаю, что я занимаюсь тем, что нужно моей стране - сохранением силовой традиции. И я буду продолжать начатое и делать это для народа - для себя и для тех, кому не безразличны культура и история Казахстана", - сказал он.