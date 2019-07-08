В Ингушетии появится новый туркластер "Шелковый путь" до конца 2019 года

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Новый туристско-рекреационный кластер "Шелковый путь" будет открыт в административном центре Ингушетии Магасе до конца 2019 года. Он объединит в себе такие направления, как культурно-познавтельный, событийный, этнический и экологический виды туризма, сообщил ТАСС мэр Магаса Беслан Цечоев.

"Нами создан проект туристско-рекреационного кластера "Шелковый путь", который будет располагаться в Магасе. В него будут включены такие направления, как культурно-познавательный туризм, событийный, приключенческий, этнический, экотуризм. В кластер войдут гостиницы, рестораны, магазины сувенирной продукции, а из себя он будет представлять большой крытый комплекс", - сказал Цечоев.

По его словам, для качественной работы кластера, все специалисты, которые будут в нем работать, пройдут сначала профподготовку.

"Для совершенствования работы нашего кластера мы проведем работу по переподготовке имеющихся и созданию новых кадров в туристической отрасли. Мы договорились с МГУ о том, что в ближайшее время в Магасе будут проведены обучающий семинар по всем актуальным вопросам туристического направления и курсы повышения квалификации для наших специалистов", - добавил мэр.

Магас является самым молодым административным центром субъекта России. Первый камень в основание современного Магаса был заложен 23 февраля 1994 года.