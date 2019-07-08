Старейший санаторий Кисловодска отремонтируют в течение двух лет

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Старейший в Кисловодске санаторий, находящийся в аварийном состоянии, отремонтируют в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В прошлом году было принято решение правительством [России] выделить 600 млн рублей на ремонт санатория имени Орджоникидзе. Это известный памятник архитектуры, историческое здание. В течение двух лет санаторий должен быть приведен в идеальный порядок", - сказала она во время рабочей поездки в Ставрополь.

Кисловодский санаторий имени Орджоникидзе был построен в 1938 году по инициативе революционера и советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе. Это был первый в Кисловодске санаторий с лечебной базой, до этого на курорте открывались пансионаты и дома отдыха.

Комплекс монументальных зданий считается шедевром эклектики советских времен, в 1974 году он был включен в перечень памятников архитектуры государственного значения. Санаторий принимает до 10 тыс. отдыхающих в год.