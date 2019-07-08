Мобильный технопарк планируют создать на Ставрополье до 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать мобильный технопарк на базе существующего центра "Кванториум" в Ставрополе до 2022 года. Он позволит проводить занятия с детьми в шести городах региона, сообщил ТАСС в понедельник министр образования края Евгений Козюра.

"До 2022 года планируется создание мобильного технопарка на базе уже имеющегося детского технопарка "Кванториум-Ставрополь". По отдельному графику мобильный технопарк будет выезжать в течение учебного года в шесть территорий края - Буденновск, Георгиевск, Изобильный, Кисловодск, Невинномысск, Минеральные Воды", - сказал он.

Первый и пока единственный детский технопарк "Кванториум" открылся на Ставрополье в октябре 2017 года. Мобильная образовательная площадка на базе автомобильной станции позволит расширить доступность занятий инженерно-технического творчества для школьников региона. "Мобильный технопарк будет оборудован для занятий по четырем направлениям: промдизайн; геоквантум; хайтек-цех; аэроквантум. Кроме того, на базе мобильного технопарк будут проходить уроки технологии", - отметил министр.

Также в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" на Ставрополье до 2022 года намерены создать еще несколько стационарных технопарков - в промышленных городах Буденновск и Невинномысск, а также в Ставрополе. "В городах-промышленных центрах отмечается наибольший запрос на техническое творчество и профориентацию обучающихся в техническую и технологическую сферу. В городе Ставрополе детский технопарк выступит логичным продолжением развитой системы дополнительного образования", - пояснил министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.