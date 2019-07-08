Власти учтут мнение жителей по использованию земли бывшей свалки "Белое море" в Дзержинске

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области открыли сбор предложений об использовании рекультивированной территории шламонакопителя "Белое море" в городе Дзержинске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил открыть в Дзержинске центр современного искусства, посвященный экологии, после ликвидации крупнейших в России объектов накопленного экологического ущерба - полигона ТБО "Игумново", свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море".

"В Нижегородской области стартовал сбор предложений - что в дальнейшем должно быть создано на месте шламонакопителя "Белое море". Сбор предложений организован на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также в профильных группах в социальных сетях. Прислать свои предложения можно и на электронную почту: beloye.more@inbox.ru", - говорится в сообщении.

Сбор предложений продлится до 1 августа, после чего будет сформирована экспертная комиссия, которая рассмотрит идеи нижегородцев и сформирует список объектов. Он будет вынесен на общественное обсуждение. В состав комиссии войдут специалисты регионального министерства экологии, представители общественности, СМИ и блогеры. "Капитальных зданий здесь, конечно, строить нельзя. Но, например, создать площадку для проведения всевозможных фестивалей будет вполне реально. Выслушаем, посмотрим, что предложат люди, и уже будем решать, как дальше будет развиваться данная территория", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на шламонакопителе проводится финальный этап рекультивации - объект начали засыпать растительным грунтом и покрывать биоматами.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составляет 13,3 млн т. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полная ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске должна быть завершена в 2020 году.