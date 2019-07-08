В Петербурге выкупленный у Кировского завода детский сад откроют в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Детский сад, выкупленный властями Петербурга у Кировского завода четыре года назад, откроется осенью. В нем будут сформированы три группы на 75 детей от трех до семи лет.

"Не хватает детских садиков. Поэтому мы пошли по программе выкупа детских садов у промышленных предприятий, в частности, в Кировском районе. Мы их покупаем, ремонтируем, начинаем вводить. Это тоже один из способов ликвидировать таким образом очереди в детские сады", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов по итогам рабочего визита в Кировский район.

В его пресс-службе добавили, что детсад откроется 1 сентября.

Детский сад №1 Кировского района являлся ведомственным учреждением АО "Кировский завод". С 1995 по 2015 год здание, находясь в частной собственности завода, не эксплуатировалось. В 2015 году город выкупил здание. К 2018 году в детском саду был проведен капитальный ремонт на общую сумму 52,7 млн рублей, также было закуплено оборудование на сумму 12,7 млн рублей.

По информации пресс-службы губернатора Петербурга, проблема нехватки детских садов в Кировском районе усугубляется отсутствием свободных мест для строительства новых объектов. Решением в такой ситуации становится возвращение к жизни закрывшихся ранее детских садов.