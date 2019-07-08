Участники форума "Таврида" проведут арт-фестиваль и впервые выпустят журнал о смене

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Участники молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" в рамках смены, посвященной уличному искусству, проведут арт-фестиваль в Судаке и выпустят журнал, где опубликуют анализ художественной среды России и прогнозы ее развития, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе форума.

"11 июля в Судаке в Городском саду откроется фестиваль уличного искусства "Таврида стрит-фест. Cube of fame". В мероприятии примут участие 30 художников из разных регионов страны, которые разместят свои работы на 10 кубах на набережной города. Фестиваль пройдет в рамках девятой смены "Контемпорари-арт смена. Между прошлым и будущим", - говорится в сообщении.

Уточняется, что смена началась в понедельник и продлится до 14 июля. Ее участниками стали более 400 кураторов и продюсеров художественных событий, современных художников и скульпторов, реставраторов, теоретиков и арт-критиков в возрасте от 18 до 35 лет. "На протяжении смены участники будут экспериментировать с материалами для создания своих работ: в ход пойдут различные красители, методы нанесения, монтажа, съемки и другие. Молодые художники интегрируют свои работы в пространство "Тавриды", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что образовательная программа будет организована с участием партнеров смены: центра современного искусства "Винзавод", Государственного центра современного искусства, Британской высшей школы дизайна, Союза реставраторов России и других. Будет работать фотошкола "Тавриды". Представители ведущих российских галерей изучат портфолио художников и проведут собеседование теоретиков-кураторов, дав молодым деятелям искусства шанс стать резидентом, сотрудником или получить стажировку.

"Самым насыщенным станет заключительный день смены 13 июля. На площадке форума пройдет перформанс школы "Нецифровые медиа. РОСИЗО-ГЦСИ", презентация мультимедийной выставки от школы "Цифровые медиа. Мультимедиа-арт", защита проектов для школы "Свободные мастерские ММОМА", оглашение победителей грантового конкурса. Также впервые в истории форума смена выпустит собственный фэнзин (авторский малотиражный журнал смены), посвященный анализу художественной среды России и прогнозам на ее развитие", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдут шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".