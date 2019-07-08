Ярославская область готова выступить пилотным регионом для проекта "Социальный навигатор"

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ярославская область готова выступить пилотным регионом при реализации проекта "Социальный навигатор", позволяющего получать любую социальную помощь по единому номеру телефона. Об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею о запуске в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор".

"В мае вы представили главе государства проект - "Социальный навигатор" - для помощи родителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Президент поддержал его, Ярославская область также работает в этом направлении - оказываем адресную помощь, заключаем социальные контракты. И, думаю, мы могли бы предложить себя как один из пилотных регионов для реализации данного проекта. Только совместными усилиями мы сможем закрепить уже достигнутые результаты", - сказал Миронов.

Как ранее сообщала Кузнецова, проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям. Планируется, что звонки будут поступать на единый номер, специально обученные координаторы будут распределять сигналы по ведомствам. Программа будет учитывать, получен ли результат, решен ли вопрос. Также граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.

Омбудсмен просила президента внедрить проект в 10 пилотных регионах, чтобы оценить, в какой форме и в каком виде он может быть реализован.