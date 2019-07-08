Новую систему экомониторинга разработают в Оренбуржье после выбросов с предприятий

ТАСС, 8 июля. Система экологического мониторинга будет внедрена в районах Оренбургской области, где фиксируется высокий уровень заболеваемости от неблагоприятной экологической обстановки. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Денис Паслер в кулуарах форума "Инженеры будущего", который проходит в Оренбурге.

4 июля более 150 человек обратились с жалобами на выбросы сероводорода с предприятия "Велес" в Переволоцком районе Оренбургской области. Работа предприятия была приостановлена на 90 суток.

"Я инициировал вопрос о создании новой системы мониторинга, потому что старая не работала. Нужны новые решения, которые позволят иметь механизм по исправлению экологической ситуации. В первую очередь система мониторинга будет развернута в территориях, где фиксируется высокий уровень заболеваемости от неблагоприятной экологической обстановки. Прежде всего, внедрим ее в Ташлинском и Переволоцком районах", - отметил Паслер.

Он добавил, что поручение о создании эффективной системы мониторинга уже дано Министерству природных ресурсов Оренбургской области. "Ряд пунктов контроля оплатят сами загрязнители, ряд станций ляжет на региональный бюджет. Это небольшие деньги в рамках областного бюджета, но это спасет здоровье людей, а значит - наша стратегическая задача", - добавил Паслер, не уточнив сумму предполагаемых расходов.

Собеседник агентства отметил, что власти готовы принять во внимание инициативы граждан по созданию системы мониторинга. "Один из бизнесменов Новотроицка предложил купить индивидуальные средства мониторинга, и я его поддержал. Скинемся из своих зарплат и сделаем. Это не системное решение, а инициатива, как говорится, с мест", - добавил он.