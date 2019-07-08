Порошенко пообещал "бить по морде" за попытки срывать его встречи с избирателями

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что "провокаторы", которые будут пытаться срывать его встречи с избирателями в рамках предвыборного тура, в ответ "получат по морде".

"Думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того чтобы нас одолеть нужно послать одного провокатора, который, когда нас соберутся тысячи, будет стоять и говорить "Позор!"? В следующий раз по морде получат, потому что добро должно быть с кулаками", - заявил он на встрече с избирателями, видеофрагмент которой в понедельник разместил в YouTube пользователь Главред.

Это заявление, предположительно, экс-президент сделал 4 июля в Хмельницком. Известно, что в тот день Порошенко пешком направлялся к месту встречи с избирателями, а несколько человек из толпы начали выкрикивать "Позор!".

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. По данным социологических исследований, партия Порошенко "Европейская солидарность" преодолевает проходной барьер и может быть представлена в парламенте.