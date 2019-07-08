В Нижнем Новгороде создали первый российский транспортный подъемник для инвалидов

ТАСС, 8 июля. Первый в России транспортный подъемник для маломобильных граждан под названием "Силач" разработали в Нижнем Новгороде. Проект был представлен в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

"Первый отечественный подъемник на транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья "Силач" представила Нижегородская область на международном промышленном форуме ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Он разработан компанией-резидентом нижегородского технопарка "Анкудиновка" - ООО "Силач-лифт", - отмечается в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что это единственная в России подобная разработка, предназначенная для установки в транспортные средства с различной вместимостью, в том числе его можно использовать на железнодорожном и авиатранспорте.

"Подъемник нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как отметили в пресс-службе, подъемник на 95% состоит из российских комплектующих. В настоящее время разработку начали внедрять в Нижегородской области.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.