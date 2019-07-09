Хабаровский край направит около 7 млн рублей субсидии на развитие добровольчества

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Около 7 млн рублей, полученные по итогам конкурса "Регион добрых дел", Хабаровский край направит на развитие центра добровольцев в Комсомольске-на-Амуре, обучение волонтеров и организацию их выездов в другие регионы. Об этом сообщил во вторник комитет по молодежной политике краевого правительства.

Хабаровский край получил государственную субсидию по результатам конкурса региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел". Такая дотация получена краем впервые.

"Привлечение дотации позволит провести ряд образовательных мероприятий для самих волонтеров и для организаторов этой деятельности. Также полученные средства будут направлены на развитие ресурсного центра добровольцев в сфере культуры в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в релизе комитета.

Как уточнили ТАСС в комитете, в ресурсном центре, где волонтеры оказывают помощь на мероприятиях в театре, в библиотеках, работают экскурсоводами, проведут косметический ремонт. Средства также направят на обучение волонтеров этого центра и на информационную кампанию для привлечения новых добровольцев. Обучение для организаторов и волонтеров проведут и в Хабаровске в рамках уже работающего в регионе проекта "Академия волонтера". Участников учат поведению во время массовых мероприятий, поисковых операций, оказанию первой медицинской помощи. С получением субсидии охват обучающихся увеличится, возможно, у проекта появится и свое помещение, добавили в комитете.

В планах и продолжение мобильной программы волонтерства - добровольцы из Хабаровского края смогут принять участие в мероприятиях по всей стране, в частности, в регионах Сибири, Урала, в центральных регионах.

В Хабаровском крае насчитывается около 9 тыс. постоянно занятых волонтеров.