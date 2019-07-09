Материальную помощь получили 95% пострадавших от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 95% пострадавших от наводнения в Иркутской области получили единовременную материальную помощь. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Единовременную материальную помощь, по данным на утро 9 июля, получили 95% пострадавших от наводнения в Иркутской области - это 27 692 человека. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что 80% пострадавших, не получивших выплаты, живут в Тулуне. На втором месте - Нижнеудинск, где 50% пострадавших от стихийного бедствия выплат пока не получили.

Также уже выплатили компенсации за потерю имущества - 1 115 человек получили по 100 тыс. рублей за полную потерю имущества, а 145 жителей подтопленных районов - по 50 тыс. рублей. Также эту компенсацию получат 2,5 тыс. человек. В состав имущества первой необходимости входят холодильник, плита, мебель. Семья, состоящая из четырех человек, за полную утрату имущества получает 400 тыс. рублей. Масштаб утраты имущества определяют оценочные комиссии, которые совершают подомовой обход затопленных населенных пунктов.

На все виды выплат пострадавшим от паводка из федерального бюджета направлено 662 млн рублей. На утро 9 июля израсходовали 408,7 млн рублей, в течение вторника пострадавшим передадут еще 234 млн рублей, уточнили в региональном правительстве. Сообщается, что правительство Иркутской области готовит заявку на выделение 2,3 млрд рублей на компенсации по утрате имущества первой необходимости из Резервного фонда правительства РФ .