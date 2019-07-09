Первое в Китае отделение тропических болезней открылось в больнице города Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июля. /ТАСС/. Вторая больница Хайнаньского медицинского университета, расположенная в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, юг Китая), открыла первое в стране отделение по лечению заболеваний, преобладающих в тропических регионах, в том числе малярии. Об этом сообщила газета China Daily.

"Хайнань - тропический район, подверженный распространению заболеваний", - сказал президент больницы Ван И, которого цитирует газета. "Открытость острова ведет к установлению обменов со странами и регионами Юго-Восточной Азии, Африки и, как следствие, увеличению потоков приезжих, которые могут выступать в роли переносчиков заболеваний из внешнего мира на Хайнань", - отметил он.

По словам Ван И, "открытие отделения тропических болезней соответствует особенностям географического положения Хайнаня". "Мы надеемся, что запуск нового направления поможет создать полноценную систему лечения и профилактики тропических заболеваний, а также связанных с этим научных исследований и подготовки специалистов", - указал президент больницы.

Как рассказал глава отделения тропических болезней Ду Янго, "новая секция оборудована 46 больничными койками, там работают девять специалистов". "В основном мы будем бороться с такими заболеваниями, как малярия, лепра, туберкулез, лихорадка денге, цуцугамуcи (японская речная лихорадка), сыпной тиф, инфекционная диарея, холера, столбняк, бешенство и другие", - цитирует China Daily слова руководителя отделения.

"Специалисты также будут диагностировать и лечить неинфекционные тропические заболевания и заболевания, связанные с климатическими особенностями острова, среди которых тепловой удар, отравление тропическими фруктами и овощами и другие", - добавил Ду Янго.

Он также отметил, что "сотрудники больницы намерены вести фундаментальные исследования по инфекционным патогенам в тропических районах". В качестве платформы для научной работы, указал глава отделения, будет задействован Хайнаньский медицинский университет.