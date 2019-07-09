В Минздраве не видят оснований для возобновления продажи алкоэнергетиков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина крайне негативно влияют на здоровье человека и оснований для возврата их на российский рынок нет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее газета "Известия" написала, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, которое должно обязать РФ возобновить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, запрет на которые введен 1 января 2018 года из-за негативного влияния на здоровье сочетания алкоголя и энергетических добавок.

"Специалистами отмечается крайне негативное воздействие алкогольных энергетиков на организм человека, такие как: асоциальное поведение, непонимание уровня собственного опьянения. Таким образом, основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют", - сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.

В Минздраве также отметили, что отмена запрета будет противоречить концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма в России. В частности, под наибольший удар попадет молодежь, среди которых алкоэнергетики пользуются особой популярностью из-за своей ценовой доступности. "Сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина) в составе слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения, особенно молодежи, к алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Ранее против возврата алкогольных энергетиков в российские магазины высказались в Минэкономразвития РФ, отметив, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК.