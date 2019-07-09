Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Добыча полезных ископаемых является самой опасной для здоровья сферой деятельности, почти половина профессиональных патологий в 2018 году зарегистрирована у работников этой сферы. Также опасными признаны обрабатывающие производства, предприятия транспортировки, сельское хозяйство и строительство. Соответствующее данные представлены в докладе Роспотребнадзора.

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"В 2018 году у работников предприятий по добыче полезных ископаемых отмечен наибольший удельный вес впервые зарегистрированной профессиональной патологии - 47,59 %; на долю профессиональных заболеваний среди работников обрабатывающих производств приходится 27,32 % от всех впервые зарегистрированных", - говорится в докладе.

Среди работников предприятий транспортировки и хранения уровень профессиональной заболеваемости составил 10,56%, предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 3,97 %, а строительства - 5,04 %. "На долю профессиональной патологии работников предприятий и организаций остальных видов экономической деятельности приходится 5,52 %", - добавляется в докладе.

Отмечается, что до 2016 года виды экономической деятельности классифицировались по-другому, из-за чего невозможно провести анализ динамики профессиональной заболеваемости.

По данным доклада, самой распространенной причиной профессиональных патологий стало влияние физических факторов производственных процессов на организм работника. "Ее доля в общей структуре возросла в 2018 г. и составила 49,85 %", - говорится в тексте документа. Под физическими факторами производства подразумеваются шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения.

Среди причин превышения безопасных уровней физических факторов названы несовершенство технологических процессов, недостатки и износ оборудования, несвоевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, а также недостаточная ответственность работодателей и руководителей производств за состояние условий и охрану труда.