Активисты ОНФ выявили нарушения в госзакупках на 200 млн рублей в Шебекино

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили сомнительные закупки на 200 млн рублей в городе Шебекино Белгородской области, который первым попал под ревизию акции "Город N", проходящую в рамках антикоррупционного проекта "За честные закупки". Об этом во вторник сообщила пресс-служба движения.

"В ходе проверки закупок в Шебекино сомнительными оказались тендеры на сумму более 200 млн рублей", - рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта, слова которого приводятся в релизе.

Он отметил, что в результате проверки были выявлены нарушения при покупке здания культурно-оздоровительного центра. Также у экспертов возникли вопросы о тратах на ремонт зданий, дорог и благоустройство города - выполненный объем работ не соответствовал предусмотренным контрактам, уточнил Гетта.

"Эксперты выявили признаки картельного сговора. Признаки сговора стандартные: участвует ограниченное число компаний, при совместных торгах начальная цена контракта практически не снижается. Мы не будем пока раскрывать детали, чтобы компетентные органы могли начать проверку", - добавил координатор проекта.

Инициатива "Город N" была запущена активистами ОНФ весной этого года и приурочена к 210-летию со дня рождения писателя Николая Гоголя. В рамках таких проверок эксперты выезжают в малые города с численностью населения до 100 тыс. человек и проводят комплексную оценку закупок и бюджетных расходов. Информация о выявленных сомнительных закупках направляется в контрольные органы для дальнейшего расследования.