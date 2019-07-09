Депутаты парламента Калмыкии объявили 5 июля Днем республики

ТАСС, 9 июля. Депутаты народного хурала (парламента) Калмыкии во вторник приняли закон об объявлении 5 июля Днем республики, этот день в регионе будет официально объявлен выходным. Праздник приурочен к 100-летию Калмыцкой автономии, которое республика отметит в 2020 году, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе хурала.

5 июля 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района состоялся первый общекалмыцкий съезд советов, который единогласно утвердил текст "Декларации прав трудового калмыцкого народа". Документ провозглашал объединение всех разрозненных частей калмыцкого народа в одну административно-хозяйственную единицу - Автономную область калмыцкого трудового народа в составе РСФСР.

"Законопроект был разработан в целях увековечения образования автономии калмыцкого народа в составе России, к обсуждению проекта были привлечены именитые калмыцкие историки. В процессе обмена мнениями парламентарии одобрили принятие законопроекта - теперь в республике появился новый официальный праздник - День Республики Калмыкия, который будут отмечать 5 июля, этот день будет выходным", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе главы Калмыкии, инициатива утвердить 5 июля новым ежегодным праздником принадлежит временно исполняющему обязанности главы Калмыкии Бату Хасикову. По его словам, "укрепление и развитие калмыцкой автономии - задача не менее важная, чем подъем экономики и повышение качества жизни граждан".

"Только опираясь на национальное самосознание, многовековые традиции нашего народа и нашу богатейшую культуру, мы сможем справиться с вызовами, которые стоят перед республикой. Калмыцкий народ имеет славную историю, которой мы можем и должны гордиться. Уверен, что День Калмыкии станет днем, объединяющим всех граждан республики и вдохновляющим нас на плодотворный труд ради процветания нашей родины", - цитирует пресс-служба Хасикова.

Ранее в Калмыкии День республики не отмечался. В рамках 100-летия Калмыцкой автономии в регионе также запланировано строительство важных социальных объектов, культурно-массовые мероприятия, выпуск книг и научных монографий о калмыцкой культуре и истории.