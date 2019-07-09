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Проект о борьбе с сайтами-двойниками театров внесут в Думу осенью

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что теперь нужно бороться с незаконной перепродажей билетов в интернете, это "очень сложная история, фактически, самая важная"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по культуре намерены в начале осенней сессии внести на рассмотрение палаты проект закона, направленный на борьбу с сайтами-зеркалами театров, занимающимися незаконным распространением билетов на спектакли. Об этом сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

"Как бороться с сайтами-зеркалами, которые полностью копируют сайты наших ведущих театров просто до невозможности их различить. Эта работа начата, так или иначе она будет тяжелой, но я считаю, что мы должны внести такой законопроект уже прямо в начале осенней сессии", - сказала она на заседании комитета во вторник.

Депутат отметила, что накануне в Госдуме прошло совещание с участием директоров ведущих московских театров, представителей Минкультуры, Минкомсвязи и Роскомнадзора, где обсуждалась эта тема.

"Надо теперь бороться с этой незаконной перепродажей билетов в интернете. Это очень сложная история, фактически, она самая важная, потому что бумажками уже мало кто торгует... Конечно, вся перепродажа уходит в интернет, как с этим бороться, вчера речь шла, конечно же, о внесудебной блокировке подобных сайтов", - добавила она.

Теги
РоссияЯмпольская, Елена Александровна
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