Проект о борьбе с сайтами-двойниками театров внесут в Думу осенью

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по культуре намерены в начале осенней сессии внести на рассмотрение палаты проект закона, направленный на борьбу с сайтами-зеркалами театров, занимающимися незаконным распространением билетов на спектакли. Об этом сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

"Как бороться с сайтами-зеркалами, которые полностью копируют сайты наших ведущих театров просто до невозможности их различить. Эта работа начата, так или иначе она будет тяжелой, но я считаю, что мы должны внести такой законопроект уже прямо в начале осенней сессии", - сказала она на заседании комитета во вторник.

Депутат отметила, что накануне в Госдуме прошло совещание с участием директоров ведущих московских театров, представителей Минкультуры, Минкомсвязи и Роскомнадзора, где обсуждалась эта тема.

"Надо теперь бороться с этой незаконной перепродажей билетов в интернете. Это очень сложная история, фактически, она самая важная, потому что бумажками уже мало кто торгует... Конечно, вся перепродажа уходит в интернет, как с этим бороться, вчера речь шла, конечно же, о внесудебной блокировке подобных сайтов", - добавила она.