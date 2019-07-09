Ректор УрФУ заявил, что вуз получит лучший студенческий кампус в РФ после Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Лучший студенческий кампус в России получит Екатеринбург после летней Универсиады, которая пройдет в городе в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров во вторник.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами УрФУ поздравил Екатеринбург с правом проведения Универсиады в 2023 году. Он также выразил уверенность в том, что для УРФУ это будет полезным в плане создания хорошего крупного научно-образовательного кластера.

"От универсиады останется прекрасный студенческий городок - деревня Универсиады, которая будет превращена в лучший кампус университета в России. Он станет самым современным, самым удобным для студентов и преподавателей. Там будут размещены десятки исследовательских лабораторий, будут реализовываться лучшие образовательные программы для студентов со всей России и из-за рубежа. И, конечно же, те спортивные объекты, которые будут построены в рамках подготовки к Универсиаде будут использоваться студенческими спортивными командами, все это повлияет на лучшие спортивные учебные результаты наших студентов", - сказал Кокшаров.

Ректор отметил, что преподаватели УрФУ готовы внести свой вклад в разработку современных методов реабилитации спортсменов, логистических решений, решений вопросов безопасности и информационной поддержки.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.