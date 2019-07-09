Депутаты обсудят с Минкультуры допбаллы к ЕГЭ для выпускников художественных школ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты намерены обсудить с Минкультуры внесение в законодательство изменений, позволяющих начислять дополнительные баллы к оценке за Единый государственный экзамен для выпускников музыкальных и художественных школ, которые поступают в художественные вузы. Об этом сообщила первый зампред комитета по культуре Госдумы, актриса Елена Драпеко.

"Сегодня дети, которые сдают ГТО, получают плюс баллы к ЕГЭ. Мы предлагаем такую же систему ввести по окончании художественных и музыкальных школ для поступления в художественные вузы", - обратилась она на заседании комитета во вторник к представителю Минкультуры.

Отвечая на вопросы журналистов, Драпеко уточнила, что эту идею ранее высказали на парламентских слушаниях ректоры профильных вузов и консерваторий. "Либо это наше министерство должно сформулировать в виде законодательной инициативы, это надо вносить [изменения] в закон "Об образовании", наверно. Замминистра [культуры Алла] Манилова - они поддерживают нас, но кто-то должен это сформулировать и внести в Государственную думу, мы с ними проведем переговоры, кто именно. Конечно же, лучше, чтобы это было от имени правительства", - сказала Драпеко, добавив, что депутаты и сами готовы разработать соответствующую законодательную инициативу.

По словам политика, было бы справедливо предоставить такие преференции тем, кто собирается посвятить себя служению культуре. "Иногда более талантливый или способный ребенок, но ему не хватает баллов по ЕГЭ, и [вузы] не могут взять его и берут того, который менее способный, но у него баллы по ЕГЭ выше. Поэтому вообще надо в принципе решать этот вопрос так, как было раньше: сначала все сдают творческие дисциплины", - предложила депутат. По ее словам, уже после этого правильно было бы учитывать результаты ЕГЭ.

Учет результатов личных достижений при поступлении осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета вуз может начислять баллы за такие индивидуальные достижения как наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, наличие золотого знака отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).