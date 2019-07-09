Госдума разрешила привлекать к работе заключенных вне колоний-поселений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, который позволяет привлекать ряд категорий заключенных к работе на предприятиях, расположенных за пределами мест лишения свободы.

Речь идет об осужденных к принудительным работам, а также о лицах, которые совершили нетяжкие преступления и отбывают лишение свободы в колониях-поселениях.

Согласно тексту документа, организации, использующие труд этих осужденных, смогут создавать "участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся". Администрации таких центров будут предоставлять осужденным общежития для проживания, необходимые помещения и имущество для отбывания наказания.

Как указывают в пояснительных материалах авторы законопроекта - члены Совета Федерации - условия труда будут создаваться за счет средств предприятий. Необходимость принятия инициативы обусловлена тем, что сейчас законодательно не предусмотрена возможность размещения и работы осужденных на предприятиях вне колоний-поселений и исправительных центров.

"Принятые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что в свою очередь позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий", - отметил со своей стороны глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.