{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума разрешила привлекать к работе заключенных вне колоний-поселений

Речь идет об осужденных к принудительным работам, а также о лицах, которые совершили нетяжкие преступления
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, который позволяет привлекать ряд категорий заключенных к работе на предприятиях, расположенных за пределами мест лишения свободы.

Речь идет об осужденных к принудительным работам, а также о лицах, которые совершили нетяжкие преступления и отбывают лишение свободы в колониях-поселениях.

Согласно тексту документа, организации, использующие труд этих осужденных, смогут создавать "участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся". Администрации таких центров будут предоставлять осужденным общежития для проживания, необходимые помещения и имущество для отбывания наказания.

Как указывают в пояснительных материалах авторы законопроекта - члены Совета Федерации - условия труда будут создаваться за счет средств предприятий. Необходимость принятия инициативы обусловлена тем, что сейчас законодательно не предусмотрена возможность размещения и работы осужденных на предприятиях вне колоний-поселений и исправительных центров.

"Принятые изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных, что в свою очередь позволит быстрее удовлетворить требования взыскателей в части возмещения ущерба, погашения штрафов или других имущественных взысканий", - отметил со своей стороны глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Теги
Россия
Бречалов заявил, что радиоактивные отходы на объект в Камбарке Удмуртии принимать не будут
Глава Удмуртии отметил, что в качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов для недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие
Читать полностью