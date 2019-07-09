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Новая епархия РПЦ учреждена в Самарской области

Синод назначил на пост правящего архиерея епископа Кузнецкого и Никольского Нестора

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви во вторник учредил Тольяттинскую епархию в Самарской области. Об этом говорится в решении Синода, опубликованном во вторник на сайте Московского патриархата.

"Постановили образовать в административных границах Тольяттинского, Жигулевского городских округов и право и левобережной частях Ставропольского района Тольяттинскую епархию, выделив ее из состава Самарской и Сызранской епархий. Новообразованную Тольяттинскую епархию включить в состав Самарской митрополии", - говорится в журнале Синода.

Правящий архиерей новой епархии будет иметь титул "Тольяттинский и Жигулевский". Синод назначил на этот пост епископа Кузнецкого и Никольского Нестора с освобождением его от управления Кузнецкой епархией.

"Временное управление Кузнецкой епархией поручить преосвященному митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму. Временное управление Сызранской епархией оставить за преосвященным митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием", - отмечается в решении Синода.

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