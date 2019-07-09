СМИ: на Филиппинах море вынесло на пляж брикеты с кокаином

ТАСС, 10 июля. Брикеты вещества, плотно упакованного в пластик, в минувшее воскресенье обнаружили на пляже в провинции Кесон на Филиппинах. Об этом сообщил в среду телеканал Би-би-си, приводя высказывания как представителей полиции, так и очевидцев этого явления.

Би-би-си отмечает, что брикеты стали в последние месяцы обычным "уловом" местных жителей и рыбаков, промышляющих на восточном побережье Филиппин.

По словам директора полиции Кесона Рамиля Монтилльи, химический анализ вещества, который обнаружили на пляже в провинции, еще не завершен. Однако, как считает полицейский голова, если подтвердится, что в найденных семи брикетах действительно находится кокаин, то его стоимость может составить почти $700 тыс.

По данным правоохранительных органов Филиппин, что только за одну неделю февраля на восточное побережье выбросило свертки с кокаином на сумму более $1 млн. В мае рыбаки выловили 39 упаковок, общая стоимость которых составляет около $4 млн. Учитывая регулярность сообщений о новых находках брикетов, власти одной из филиппинских провинций предложили жителям мешок риса (стоимость которого в стране не превышает $1) в награду за каждый сданный в полицию сверток с наркотическим веществом.

По мнению главы национальной полиции страны Оскара Албаялде, наиболее вероятной версией появления кокаиновых брикетов на восточном побережье Филиппин является стремление наркоторговцев избавиться от нелегального груза при появлении спецотрядов по борьбе с наркотиками. Свой груз они сбрасывают в море, а через некоторое время брикеты "всплывают" на пляжах и рядом с рыбацкими деревушками восточного побережья. Скорее всего, добавил Албаялде, при обнаружении полицией свертки с кокаином выбрасывают за борт контрабандисты, морем пытающиеся доставить нелегальный груз в Австралию