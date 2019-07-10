Хайнань упрощает получение иностранцами временных водительских удостоверений

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань разрабатывают ряд положений, которые упростят процедуру оформления временных водительских удостоверений для прибывших на остров иностранных граждан. Об этом сообщает местный информационный портал "Наньхайван".

Подготовку соответствующих положений курирует провинциальное Управление транспортной полиции. Разработка ведется в рамках объявленных ранее Министерством общественной безопасности КНР планов по упрощению действующих правил въезда для иностранных граждан в целях продвижения развития туризма на Хайнане. Ожидается, что новая процедура подачи заявки на временные водительские удостоверения для иностранцев начнет работать с 1 августа этого года.

После вступления в силу нового положения иностранные граждане смогут оформлять временные водительские удостоверения сроком на один год. В настоящее время удостоверения выдаются только на три месяца. После трех месяцев нахождения в провинции иностранцы, согласно новым правилам, получат возможность продлить срок действия удостоверений на один год. Еще одним нововведением станет упрощение процедуры их оформления. Иностранцев планируют освободить от медосмотра, что до этого было обязательным условием перед подачей заявки.

Соответствующие ведомства ведут работу над созданием специальных сервисных центров в аэропортах и морских портах, через которые иностранные граждане смогут подавать заявки на оформление водительских удостоверений при наличии действующих удостоверений, выданных в их стране. Станет возможным также прохождение онлайн-курсов по теории и тестирования через Интернет для получение полноценного китайского водительского удостоверения. Тест можно будет пройти на разных языках.

Все эти меры местные власти принимают в качестве части общей программы по развитию туризма в провинции и продвижения проекта строительства пилотной зоны свободной торговли на Хайнане.