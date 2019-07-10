ФСИН и СПЧ направили президенту семь предложений для улучшения ситуации в СИЗО

В числе предложений, которые директор ФСИН Геннадий Корниенко и глава СПЧ Михаил Федотов представители президенту, - предоставление права начальникам СИЗО отказывать в приеме подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их минимальной нормой санитарной площади в камере (4 кв. метра). Уголовно-процессуальный кодекс РФ предложено дополнить нормой (в статье 99) о том, что "при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судами учитывается возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого установленной законом нормой санитарной площади при размещении в СИЗО".

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Кроме того, предлагается предусмотреть в законодательстве возможность перевода осужденного, содержащегося под стражей, по решению ФСИН России из следственного изолятора, имеющего дефицит мест, в соответствующее учреждение другого региона "с обеспечением права осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы посредством видео-конференц-связи и с его согласия".

Поскольку, как правило, подсудимый остается под стражей до вступления приговора в силу, ФСИН и СПЧ предлагают дополнить УПК нормой (в статье 389.10), согласно которой срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать шести месяцев и лишь в исключительных случаях может продлеваться по решению суда.

Для переполненных СИЗО предлагается установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых на срок не более 20 суток в изоляторы временного содержания в пределах населенных пунктов, в которых находятся СИЗО.

Ограничение категорий арестантов

Также ФСИН и СПЧ считают необходимым запретить заключать под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп (за исключением подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве). Также они предложили исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, за которые предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы "в целях более широкого применения иных мер пресечения".

Как ранее сообщали во ФСИН, число беременных и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы остается практически стабильным. В 2016 году там находилась 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 - в СИЗО), в 2015 году их число выросло до 1761 человека, в 2014 году - 1858, в 2013 году - 1999. В 2016 году у женщин-заключенных родились 457 детей. В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных (2,8% от всех женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы). В 2018 году в 13 домов ребенка при женских колониях поступило 486 детей в возрасте до трех лет, в том числе 360 - в возрасте до одного года.

Кроме того, в местах лишения свободы и СИЗО содержатся 18,9 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе 421 инвалид I группы, 7600 - II группы, 10,9 тыс. инвалидов III группы. В воспитательных колониях для несовершеннолетних - шесть инвалидов детства. При этом 85,3% от содержащихся под стражей или в местах лишения свободы инвалидов, нуждающихся в технических средствах реабилитации, обеспечены ими в соответствии с индивидуальными программами. С 2018 года ФСИН разработала специальные автозаки для перевозки инвалидов - микроавтобусы с электрическими и механическими подъемниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне для перевозки инвалидов.

Высылка иностранцев

Для иностранцев ФСИН и СПЧ предложили принудительную высылку за пределы РФ в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо меры уголовно-правового воздействия.

Как ранее рассказали ТАСС во ФСИН, иностранцы и лица без гражданства составляют 5% среди отбывающих наказание в российских колониях (25,7 тыс. человек) и почти 8% среди находящихся под стражей (более 7 тыс. человек). Кроме того, почти 5,2 тыс. иностранцев в минувшем году отбывали наказания, альтернативные лишению свободы и штрафам. Более 90% иностранных граждан в СИЗО и местах лишения свободы - приезжие из государств, ранее входивших в СССР.

По данным ФСИН, чаще всего иностранцы попадают в места лишения свободы в России за наркотики (по этим статьям отбывают наказание 10,5 тыс. граждан стран ближнего зарубежья и 106 - дальнего). Среди них почти 6,7 тыс. граждан стран Центральной Азии, 2,1 тыс. - Украины (почти половина из всех отбывающих наказание в РФ граждан Украины). Более 5,3 тыс. иностранцев отбывают наказание за убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, 3,8 тыс. - за разбой или грабеж, 2 тыс. - за кражи, 1,5 тыс. - за изнасилования. 268 иностранцев - за мошенничества, примерно столько же - за вымогательство или иные экономические преступления, 203 - за незаконное пересечение границы, 89 - за контрабанду, 80 - за участие в бандах, 14 - за хулиганство. 117 иностранцев приговорены к лишению свободы за терроризм. Кроме того, в России отбывают наказание более 3 тыс. лиц без гражданства, из них более половины осуждены по статьям о наркотиках, кражах или убийствах.

Переполненные СИЗО

Хотя общее число заключенных в России за последние годы сократилось почти вдвое и в минувшем году впервые после распада СССР количество осужденных в колониях стало менее полумиллиона человек, число помещенных под стражу стабильно остается в районе 100 тыс. человек. По данным на 1 июня, в 211 СИЗО и 85 помещениях при колониях, функционирующих в режиме СИЗО, находилось более 100 тыс. 330 заключенных под стражу - на 608 больше, чем в начале года.

На совещании в СПЧ 24 июня директор ФСИН России Геннадий Корниенко сообщил, что руководство службы уделяет особое внимание ряду регионов, где есть проблема переполненности следственных изоляторов. Хотя в целом по стране есть 128,7 тыс. мест для содержания под стражей, в некоторых регионах ситуация остается достаточно сложной. Директор ФСИН подчеркнул, что соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из первоочередных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой. За последние годы построено 14 новых СИЗО и 33 отдельных режимных корпуса при действующих СИЗО. В результате число территориальных органов ФСИН, где отмечалась переполненность следственных изоляторов, сократилось с 13 до 7.

В ближайшие семь лет планируется построить еще 10 следственных изоляторов и 7 режимных корпусов общей вместимостью более 11 тыс. мест в наиболее проблемных регионах. Вместе с тем, считают во ФСИН, для учулшения сложившейся ситуации необходимы и решения правового характера, в числе которых подготовленные совместно с СПЧ предложения по возможному внесению изменений в законодательство.