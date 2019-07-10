Оружие и порох изъяли полицейские в квартире пенсионера в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и порох в квартире пенсионера на юге Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УВД по Южному административному округу ГУ МВД по Москве.

"В ходе осмотра квартиры 60-летнего москвича, расположенной в Гурьевском проезде, полицейскими были обнаружены и изъяты предметы конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патроны к ним различного калибра. В настоящее время оружие находится на баллистической экспертизе", - сказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

"Также в ходе осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 10 банок с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления - бездымным порохом, общей массой более 900 гр, и самодельно изготовленной механической смесью бездымного пороха промышленного изготовления, общей массой около 20 гр", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").