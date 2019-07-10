Ростех спроектировал ситуационные центры цифрового правительства для Татарстана и Башкирии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" завершил проектирование ситуационных центров "цифрового правительства" для Татарстана и Башкортостана. Как говорится в среду в сообщении Ростеха, они станут одними из первых в системе распределенных ситуационных центров, которые создаются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" завершил проектирование ситуационных центров, которые станут важным элементом "цифрового правительства" в Татарстане и Башкортостане. Проекты будут способствовать повышению эффективности управления и контроля территорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, единая информационно-аналитическая система будет в режиме онлайн собирать информацию о социально-экономических процессах в регионе, анализировать ситуацию в сфере безопасности, мониторить энергетические объекты и аккумулировать данные о состоянии промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования. На основании собранных данных система будет делать прогнозы ситуации в регионе, включая оценку потенциальных рисков.

Некоторые проекты ситуационного центра уже прошли проверку на практике. Так, концерн "Автоматика" совместно с Ситуационно-аналитическим центром Минэнерго России успешно апробировал прототип системы ситуационного управления для объектов энергоснабжения.

Концерн "Автоматика" специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.