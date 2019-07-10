Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Небольшие отрицательные аномалии в августе возможны на юге европейской территории России, а также на азиатской территории (в Иркутской области, на юге Красноярского края, в Тыве), рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

"В южной половине (южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани) возможны небольшие отрицательные аномалии - температуры ниже нормы на один градус. В Крыму будет около нормы", - уточнил Тищенко.

Температура выше нормы ожидается на востоке Якутии, на большей части Хабаровского края, в северной половине Уральского федерального округа, в Амурской и Магаданской областях.

Он отметил, что избыток осадков в последний месяц лета возможен на юге Приволжского федерального округа, вблизи Каспийского моря и на западе Северо-Западного округа. На азиатской территории сильные дожди ожидаются в центральных районах Красноярского края, на юге Урала и на юге Якутии.

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.