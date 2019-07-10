Роспотребнадзор обнаружил в детских лагерях более 28 тонн продуктов сомнительного качества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 28,5 тонн пищевой продукции сомнительного качества снято с реализации в детских лагерях с начала лета. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В целях недопущения использования в питании детей небезопасной и фальсифицированной пищевой продукции специалистами Роспотребнадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тыс. проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, было проведено более 20 тыс. проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении организаций детского отдыха. В ходе этих проверок особое внимание было уделено организации питания и водоснабжения, условиям размещения детей, а также оборудованию лагерей.

За нарушение санитарных норм ведомством наложено штрафов на общую сумму более 36 млн рублей. "В суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, деятельность 11 организаций была приостановлена. Отстранено от работы около 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков", - добавляют в пресс-службе.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора, в 2019 году на базе 33 тыс. учреждений детского отдыха и оздоровления уже отдохнули более 2,5 млн детей, из них более 65,5 тыс. отдохнули в здравницах, расположенных на морских побережьях Российской Федерации. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% отдохнувших детей, что выше показателя за 2018 год.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения требований и правил при приготовлении и хранении пищи в летнем лагере "Юный рыбак" в Приморском крае, где была зафиксирована вспышка кишечного заболевания. Всего за медицинской помощью обратились 67 детей.