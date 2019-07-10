Кабмин ФРГ не стал комментировать статью Welt о танковом бое под Прохоровкой

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Германии не стало комментировать статью газеты Welt, автор которой поставил под вопрос исход сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и высказал предположение о том, что памятник на его месте нужно убрать.

"Мы такое не комментируем. Оценку по таким вопросам должны выносить историки", - сказал в среду корреспонденту ТАСС представитель кабмина.

Ранее колумнист Welt опубликовал статью под заголовком "Победа" Красной Армии, которая в действительности была поражением". Ссылаясь на архивные документы, автор написал, что победы Красной Армии в бое под Прохоровкой не было, а советская сторона потеряла существенно больше танков, чем вермахт. В этой связи, по его мнению, установленный там памятник "вообще-то нужно бы сразу же снести".

Статья вызвала оживленную дискуссию в разделе для комментариев. Мнение по этому вопросу уже оставили почти 300 пользователей. Многие выразили недоумение в связи с подачей материала. Их мнение сводится к тому, что, даже если конкретное сражение и было проиграно, то лишь в рамках масштабной оборонительной кампании на Курской дуге.