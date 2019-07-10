Совфед одобрил закон о создании участков для труда осужденных вне колонии-поселения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, расширяющий возможности создания рабочих мест для осужденных к принудительным работам и отбывающих наказание в колонии-поселения.

"В связи с тем, что объективно в этих учреждениях не всегда складываются возможности для организации рабочих мест, закон предусматривает создание участков исправительных центров и участков колонии-поселения вне территории этих учреждений, на территории предприятий, которые готовы к обеспечению соответствующих условий содержания и режима, обеспечению условий труда", - сказал зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, представляя закон.

При этом он подчеркнул, что такие центры могут быть образованы только на территории субъектов РФ, где находятся эти исправительные учреждения.

Согласно закону, порядок создания и функционирования указанных участков будет определять Минюст. Предусматривается, что между исправительным центром, колонией-поселением и организациями, использующими труд осужденных, будет заключаться типовой договор, который утвердит Федеральная служба исполнения наказаний. Также оговаривается, что для обеспечения установленного порядка и условий отбывания принудительных работ и лишения свободы, администрация организации, в которой работают осужденные, будет предоставлять общежития для проживания, другие помещения и имущество, а также оказывать содействие администрации исправительного центра и колонии-поселения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.

"Таким образом создается возможность расширения числа рабочих мест для осужденных данных категорий, возможности восстановления ими ущерба, возможности для их занятости и социализации после освобождения", - отметил Башкин.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года в случае подписания его президентом РФ.